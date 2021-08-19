شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. ممطر بالسعودية وصحواً بالإمارات ورطباً بالبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت توقعات مراكز الأرصاد في دول الخليج للطقس المتوقع اليوم حيث تنشط الرياح السطحية مع طقس شديد الحرارة في المملكة العربية السعودية، و يكون الطقس بالإمارات صحوا بوجه عام، غائما جزئياً ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، وإلى التفاصيل:-

السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق) نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة).

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس، في مملكة البحرين سيكون حاراً ورطباً احياناً.

الإمارات

يُتوقع أن ببقى الطقس صيفياً شديد الحرارة في عموم المناطق نهارا ا ، وتكون درجات الحرارة في مُستويات اربعينية بوجهٍ عام.

وتظهر السُحب على ارتفاعات مُختلفة، يتخللها سُحب ركامية رعدية، مع فرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار في اجزاء من المناطق الداخلية لاسيما الشرقية منها، وتصحب السُحب الرعدية بنشاط كبير على سرعة الرياح السطحية المُثيرة للأتربة والغُبار في نطاق تأثيرها.