بلا موعد مسبق.. إتاحة تطعيم كورونا في أبوظبي للأطفال وكبار المواطنين والمقيمين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكدت "دائرة الصحة - أبوظبي"، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، أنه يمكن الحصول على لقاحات الأطفال التي تتضمن سينوفارم من عمر 3 إلى 17 عاماً ولقاح "فايزر-بيونتيك" للأطفال من سن 12 فما فوق ولقاحات كبار المواطنين والمقيمين والجرعة الداعمة للقاحات كوفيد-19 للبالغين بعد 6 أشهر من الجرعة الثانية في جميع مراكز التطعيم التابعة لشركة صحة دون الحاجة لحجز موعد.



ودعت الدائرة في هذا الشأن الأهالي إلى اصطحاب أطفالهم لمراكز التطعيم، ونوهت إلى أهمية حصولهم على اللقاح كونه وسيلة مهمة للحفاظ على صحتهم وسلامتهم وضمان عودتهم للحياة الطبيعية وأنشطتهم، كما أن اللقاح يعد سلاحا هاما لمكافحة الجائحة وتوفير الوقاية لجميع أفراد المجتمع.

وأوضحت الدائرة أن الجرعة الداعمة تهدف إلى تعزيز المناعة وتنشيطها وتقويتها ضد سلالات الفيروس المعدية خصوصاً في ظل انتشار الفيروس وظهور متحورات جديدة.

وقال الدكتور جمال محمد الكعبي وكيل دائرة الصحة أبوظبي: "نواصل جهودنا المستمرة للحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع كونها على رأس قائمة أولوياتنا الأمر الذي يترجم حرصنا على توفير اللقاحات وضمان سهولة الوصول إليها من قبل المجتمع في الإمارة فهي السبيل للاقتراب من عودة للحياة الطبيعية للانتصار أمام التحدي الذي عصف بالعالم أجمع ونواجهه معا منذ أكثر من عامين".