شركة فيسبوك تحذف 20 مليون معلومة مضللة عن كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 19 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت شركة فيسبوك أنها حذفت 20 مليون منشور على شبكتها للتواصل الاجتماعي وتطبيق مشاركة الصور «إنستغرام» بسبب انتهاك القواعد الخاصة بالتضليل بشأن فيروس كورونا (كوفيد-19) منذ بدء تفشي الوباء.



ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن الشركة، ومقرها «مينلو بارك» بولاية كاليفورنيا، قولها إنها أضافت معلومات إلى أكثر من 190 مليون منشور مرتبط بكوفيد-19 على «فيسبوك»، صنفها شركاء من طرف ثالث يقومون بالتحقق من الحقائق على أنها خاطئة أو غير مكتملة.

وتم الكشف عن البيانات التي تغطي الإجراءات التي تم اتخاذها حتى شهر يونيو، اليوم، في إطار تقرير «فيسبوك» الفصلي لتطبيق المعايير المجتمعية.

وتسعى شركة «فيسبوك» إلى التعامل مع الانتقادات التي تعرضت لها، نظراً إلى استخدام منصاتها لنشر الخوف بشأن اللقاحات ومعلومات مضللة بشأن فيروس كورونا.

وطبقت الشركة سياسات جديدة ضد التضليل بشأن كوفيد-19، من بينها حظر المخالفين الذين يكررون نشر معلومات كاذبة، وتوجيه المستخدمين إلى مركز رئيس للمعلومات الخاصة بالفيروس.