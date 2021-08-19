شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. لافروف يلتقي بنظيرته الليبية لبحث إمكانية زيادة التعاون البناء مع طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك)، أنه من المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الخميس بوزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش، بالعاصمة الروسية موسكو.

وقالت الوزارة إن الطرفين سيناقشان تطورات الوضع في ليبيا، بما في ذلك سبل التسوية الشاملة في ضوء الجهود الجماعية المبذولة لدفع عملية المفاوضات بين الليبيين.

واعتبرت الخارجية الروسية زيارة المنقوش المرتقبة لموسكو خطوة مهمة نحو تعزيز "التعاون البناء" بين البلدين، مضيفة أن موسكو ترى إمكانية لزيادة حجم التبادل التجاري مع ليبيا بشكل فعال.

وأشارت وزارة الخارجية الروسية إلى أنه من أجل المشاركة الكاملة للشركات الروسية في المشاريع المشتركة في ليبيا، من الضروري تحقيق تحسن جذري في الوضع الأمني وتشكيل سلطات وإدارة ليبية مشتركة على أساس دائم.

وفي ختام البيان أكدت الوزارة أن هناك مجالات يكون فيها التعاون البناء ممكنا؛ على سبيل المثال، في زيادة حجم التبادل التجاري.