عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وظيفة العمر.. الإشراف على 3 تلاميذ براتب 77 ألف دولار سنويا

الخميس 19 أغسطس 2021

الخليج 365

أعلنت مدرسة تقع في جزيرة بريطانية نائية، شمال بحر المملكة المتحدة عن فرصة توظيف مدير جديد.



ويبلغ راتب الوظيفة 59 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار أمريكي) للإشراف على 3 تلاميذ فقط.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المدرسة تقع في جزيرة "فير آيل" التي يسكنها 60 شخصا فقط.

وسيقوم الفائز بهذه الفرصة الوظيفية التي تم وصفها بـ "فرصة واحدة في العمر"، بإدارة مدرسة تتكون من 3 موظفين و3 طلاب فقط، والعمل لمدة 35 ساعة في الأسبوع مقابل 59 ألف جنيه إسترليني سنوي، بالإضافة إلى مبلغ سنوي قدره 2265 جنيها إسترلينيا.

وأشارت المدرسة إلى أن المترشحين لهذه الوظيفة والذين سيقومون بمقابلات العمل، ستتكفل الحكومة بدفع نفقات سفرهم.

وتشتهر الجزيرة التي تبلغ مساحتها حوالي ثلاثة 3 أميال مربعة، بجمالها الطبيعي والملابس المحبوكة والطيور البحرية بما في ذلك حوالي 10000 طائر البوفن وفقا للإحصاءات.