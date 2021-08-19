شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن إحباط "عملية إرهابية" كانت تستهدف تجمعات مدنية في بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، أمس الأربعاء، إحباط ما وصفته بـ "محاولة إرهابية" كانت تستهدف تجمعات للمواطنين في العاصمة بغداد.

وقالت الخلية في بيان إن مفارز الاستخبارات لاحظت "شخصاً ملثماً يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة حيث تمت ملاحقته"، وهو ما أجبره على إلقاء ما كان معه من أسلحة ومواد متفجرة، قبل أن يلوذ بالفرار في منطقة الوشاش ضمن قاطع الكرخ.

وذكرت الخلية، في بيان آخر، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية ألقت القبض على ثلاثة من عناصر تنظيم "داعش" نفّذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في ديالى.

وأوضحت أن الاستخبارات حددت موقع أحد منفّذي الهجمات وألقت القبض عليه، واعترف بتفجير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم بالاشتراك مع عنصرين آخرين تم القبض عليهما أيضاً.

على جانب آخر ، أطاحت قوة استخبارية عراقية، بأحد أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن "قوة استخبارية أطاحت بالمسؤول الأمنى لداعش المكنى بـ"أبو عبيدة" والذى يشغل منصب المسؤول الأمنى للتنظيم على محافظة بغداد شمال الكرخ الطارمية وكركوك وديالى".

وأضاف أن العملية تمت فى قضاء الخالص شمال بعقوبة، خاصة وأن العنصر كان يخطط لاستهداف قضاء الخالص فى يوم العاشر من شهر محرم.