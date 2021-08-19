 أزول البرازيلية توقع اتفاقية رمز مشترك مع طيران الإمارات

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن اتفاقية الرمز المشترك ستتيح للعملاء السفر من وإلى ثماني مدن برازيلية على الرحلات التي تشغلها أزول، وكذلك الاتصال في ساو باولو مع طيران الإمارات لمواصلة السفر إلى دبي وعبرها بتذكرة واحدة.

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ونقلت الوكالة عن عدنان كاظم، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، القول "البرازيل سوق مهمة لنا، ويؤكد تعاوننا مع أزول التزام طيران الإمارات بتعزيز وصولنا إلى المنطقة وفتح مزيد من الخيارات أمام عملائنا وتوفير اتصال محسن وسلس ومريح بين ثماني مدن في البرازيل من وإلى دبي وشبكتنا العالمية عبر ساو باولو".

يشار إلى أن أزول هي ثالث أكبر شركة طيران في البرازيل، وتسير رحلات لمدن في الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أكثر من أي من منافساتها.

أما طيران الإمارات فتسير خمس رحلات أسبوعيا إلى ساو باولو من مركزها في دبي باستخدام طائرات بوينج 777.