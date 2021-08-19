«البريد» يحدد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: حددت مؤسسة البريد طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها؛ وذلك لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات. وقال البريد، في تغريدة عبر موقع “تويتر”: “تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر”. وتشمل المواد المحظورة من الشحن ما يلي: – المواد السامة والمعدية. – السوائل القابلة للاشتعال. – المواد السائلة الحارقة. – المواد القابلة للاشتعال. – الغازات المضغوطة. – المتفجرات. – المواد المؤكسدة بالإضافة إلى مواد أخرى.

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