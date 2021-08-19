شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن الإطاحة بأحد أخطر عناصر داعش فى بغداد وديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطاحت قوة استخبارية عراقية، بأحد أخطر عناصر تنظيم داعش الإرهابى فى عملية أمنية شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر أمنى عراقى - فى بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (نينا) - إن "قوة استخبارية أطاحت بالمسؤول الأمنى لداعش المكنى بـ"أبو عبيدة" والذى يشغل منصب المسؤول الأمنى للتنظيم على محافظة بغداد شمال الكرخ الطارمية وكركوك وديالى".

وأضاف أن العملية تمت فى قضاء الخالص شمال بعقوبة، خاصة وأن العنصر كان يخطط لاستهداف قضاء الخالص فى يوم العاشر من شهر محرم.