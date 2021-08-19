اخبار الخليج

منصة إحسان تُطلق برنامج الحملات لجمع التبرعات

0 نشر
صحيفة الخليج الإلكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس : أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” برنامجاً جديداً يُعنى بإنشاء حملات جمع تبرعات متخصصة باسم “برنامج الحملات”، الذي يتيح للمنشآت والأفراد تبني إحدى المجالات المعروضة على المنصة، والتوجيه للتبرع إليها بخطوات سهلة وبأسماء مختارة ومبالغ مستهدفة،ما يسهم في إيصال التبرعات إلى الفئات الأكثر احتياجاً.
ويتميّز “برنامج الحملات” بالمرونة والاستدامة؛ لإتاحته عمل الحملات على مدار العام، وارتباط آلية عمله بالظروف الاجتماعية القائمة على ترسيخ الترابط عبر العمل الخيري، ونشر وتوزيع روابط الدعوة إلى المشاركة في الحملات الخيرية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان عبدالعزيز الحمادي أن المنصة تسعى إلى تمكين القطاع الخيري رقمياً، ورفع كفاءة وسائل التبرع التي تربط المتبرعين بمختلف الفرص والمجالات الخيرية.
يُذكر أن “برنامج الحملات” يُعد أحد البرامج المتخصصة التي أطلقتها منصة إحسان؛ استثماراً للذكاء الاصطناعي في تعظيم أثر واستدامة الخدمات التنموية، وتقدّم المنصة فرص تبرع نوعيّة تغطي العديد من جوانب العمل الخيري داخل وخارج المملكة العربية ، وذلك وفقاً لما يردها من مشاريع وفرص عبر شركائها من الجهات الرسمية.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا