شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرا الخارجية السعودى والأمريكى يبحثان الوضع فى أفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي اتصالا من نظيره الأمريكي أنتونى بلينكن، لمناقشة مستجدات الأوضاع في أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

واستعرض وزير الخارجية السعودي ونظيره الأمريكي سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وفى وقت سابق، أكد أنتونى بلينكن، وزير الخارجية الأمريكى، أنه ناقش المشهد فى أفغانستان مع نظيره الكندى مارك جارنو، وقال: "تظل سلامة وأمن مواطنينا والأفغان المستضعفين على رأس أولوياتنا".

وقال بلينكن، فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "لقد تحدثت مع وزير الخارجية الكندي مارك جارنو، الليلة الماضية حول جهودنا المستمرة في أفغانستان، تظل سلامة وأمن مواطنينا والأفغان المستضعفين على رأس أولوياتنا".