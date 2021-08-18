«العدل» توضح خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر «بوابة ناجز»

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضحت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز من خلال الرابط التالي (اضغط هنا). وأشارت الوزارة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا تشمل تلك الخطوات: – الدخول إلى بوابة ناجز. – الدخول إلى قائمة وكالات المستفيد. – اختبار الوكالة المراد فسخها. – فسخ الوكالة.

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