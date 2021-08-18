شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح خطوات وآلية تغيير رقم «الجوال» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح برنامج حساب المواطن، خطوات تغيير رقم الجوال بكل سهولة من خلال الصفحة الرئيسية للبرنامج.

جاء ذلك في رد على سؤال مستفيد قال فيه: “أريد أغير رقم الجوال في حساب مواطن كيف وما هي الخطوات؟”.

ورد البرنامج بتغريدة عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “أهلا بك، بإمكانك التوجه إلى الصفحة الرئيسية ( تسجيل دخول ، القائمة الرئيسية ، بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال ) ، نسعد بخدمتك”.

يذكر أن مبلغ دفعة شهر أغسطس بلغ أكثر من 1.9 مليار ريال، فيما بلغت التعويضات حوالي 10.5 مليون ريال، كما أن نحو 77% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في دفعة شهر أغسطس، وبلغ عدد أرباب الأسر أكثر من مليوني رب أسرة مشكلين ما نسبته 93% .

بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.3 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 164 ألف مستفيد، مشكلين 7% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وبلغت نسبة أرباب الأسر نحو 92% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 43% وشكل الذكـور المستقلون 57% .

كما أن نحو 85% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 15% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.