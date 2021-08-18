وزير الدفاع الأمريكي: خطوط اتصالنا بقادة طالبان لا تزال مفتوحة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد أوستن أن خطوط الاتصال الأمريكي مع قادة حركة طالبان لاتزال مفتوحة، بحسب "رويترز".

وفي الإطار ذاته، قال الوزير الأمريكي إن واشنطن لديها التزام معنوي بمساعدة الأفغان الذين ساعدوها.

وأوضح أوستن أن الجيش الأمريكي يسعى لزيادة الطاقة الاستيعابية لعمليات الإجلاء اليومية من أفغانستان.

وقال مسؤول في البيت الأبيض، إن الجيش الأمريكي أجلى نحو 1100 من الأمريكيين والمقيمين الدائمين في الولايات المتحدة، وأسرهم من أفغانستان، يوم الثلاثاء.

وقررت الولايات المتحدة الأمريكية سحب قواتها من أفغانستان، بعد 20 عاما من الحرب، التي بدأتها عقب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول 2001.

وتسبب ذلك في تدهور الأوضاع في أفغانستان بوتيرة متسارعة أدت إلى سيطرة حركة طالبان على الحكم، وبدء العديد من الدول إجلاء رعايها من أفغانستان.