شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يعلن السيطرة على حرائق إقليم شفشاون والخسائر تتجاوز 1100 هكتار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رشيد العنزى، المدير الإقليمى لجهاز المياه والغابات ومحاربة التصحر بأقليم شفشاون المغربي، السيطرة التامة على الحريق المهول الذى اندلع /السبت/ الماضى بغابة سوكنا بعد خمسة أيام من العمل المتواصل على إخماده، مشيرا إلى أن الحريق التهم حوالى 1100 هكتار من الغطاء الغابوى و60% من النباتات الثانوية.

ولفت إلى أن قوات الإطفاء استعانت بـ4 طائرات كنادير و4 طائرات من نوع توربو تراش وطائرتين عسكريتين وأكثر من 520 عنصرا من جهاز المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة، شاركت على مدار الأيام الماضية لإطفاء الحرائق فضلا عن السكان الذين تطوعوا لإطفاء ألسنة اللهب.

يذكرأن، أكد مدير المركز المغربي لإدارة المخاطر المناخية بالمغرب فؤاد العسالى، أنه لا يزال نحو 520 عنصرا من سلطات المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة والسلطات المحلية، يعملون لإخماد الحرائق.

وقال العسالى إن القوات المعنية بإخماد الحرائق، تم دعمها بأربع طائرات متخصصة في إخماد النيران تابعة للقوات المسلحة المغربية وأربع طائرات أخرى تابعة للدرك الملكي، مشيرا إلى أن سلطات إطفاء الحرائق المغربية تواصل جهودها لإخماد الحريق الذى اندلع مساء السبت وأتى خلال اليومين السابقين على حوالى 725 هكتار من منطقة غابات "سكنا" الواقعة بين منطقتى تنقوب والدردارة التابعتين لإقليم شفشاون، وأضاف أن التحقيقات جارية حاليا لتحديد أسباب اندلاع هذا الحريق.

وأوضح المدير الإقليمي للمياه والغابات في شفشاون، رشيد العنزى، أنّ "اتّجاه الرياح لا يُساعد على التحكّم في النيران" التي ما زالت متّقدةً في الغابة والتي اشتعلت منذ عصر السبت.

وأكّد أنّ الحرائق التي استُعمِلت أربع طائرات متخصّصة لإخمادها، لم تُخلّف إلى حدّ الساعة أيّ خسائر بشريّة، موضحاً أنّ الأولويّة كانت "منع انتشار النيران نحو المناطق المأهولة القريبة من الغابة"وأضاف أنّ الحصيلة الأوّلية للخسائر الناجمة من الحريق تشير إلى تضرّر نحو 200 هكتار من الغابات.

وبينما لم تُعرف بعد أسباب اندلاع الحريق، أشار العنزى إلى أنّ ارتفاع درجات الحرارة والرياح عاملان ساعدا في تمدّده.

ويشهد المغرب منذ الجمعة موجة حرّ شديد يُرتقب أن تستمرّ حتّى الاثنين وتصل حتّى 49 درجة في بعض المناطق، وفق ما أفادت مديريّة الأرصاد الجوّية في نشرة إنذاريّة.

وسبق أن شهدت المملكة موجة حرّ مماثلة الشهر الماضي أدّت إالى اندلاع 20 حريق غابات ما بين 9 و11 يوليو أتت على نحو 1200 هكتار، وفق ما أفادت إدارة المياه والغابات منتصف يوليو.