شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تعلن تعديل موعد حظر التجوال ليبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت السلطات التونسية، تعديل مواعيد حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل وحتى الخامسة صباحا وذلك اعتبارا من اليوم الأربعاء، لمجابهة فيروس كورونا، وذلك بعد أن كان يبدأ من العاشرة مساء وحتى السادسة صباحا.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية التونسية، أصدرته اليوم، أن هناك تدابير احترازية سيتم اتخاذها خلال الفترة الراهنة ومنها منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالأماكن المغلقة مع السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

كما ذكر البيان أنه يتحتم على أصحاب المطاعم والمقاهى باختلاف أصنافها الإغلاق فى تمام الساعة العاشرة ليلا.

كما نص البيان على أنه يتحتم على جميع الوافدين إلى البلاد إظهار نتيجة تحليل سلبى ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه مع وجوب الخضوع لحجر صحى إجبارى لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد.

يذكرأن، أعلنت خلية المتابعة بوزارة الصحة التونسية، أن الحصيلة المسجلة لليوم الثاني لعمليات التلقيح المكثف بكامل ولايات الجمهورية الذي بدء الأسبوع الماضي، بلغت 594141 عملية تلقيح بـ 405 مركز مخصص لهذا الغرض.

وتراجع حضور جائحة كورونا في تونس بعد انخفاض نسبة العدوى بالفيروس وتكثيف حملات التطعيم ضد الوباء من قبل السلطات الصحية، ويؤكد الأطباء أن الأوضاع داخل المستشفيات تحسنت خاصة بعد توفر الأكسجين والأدوية بفضل دعم المجتمع الدولي والدول الصديقة.

واعتبرت عضو الحملة الوطنية للتطعيم الدكتورة رافلة تاج أن الإقبال على التطعيم من قبل الطلبة كان جيدا وقد تمت عمليات التطعيم بمساعدة الجيش والأمن والمتطوعين وباستعمال لقاحي "مودرنا" و "جونسون".