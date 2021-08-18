شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب : هزة أرضية بقوة 3.92 درجة بمقياس ريختر بأقليم الخميسات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن معهد المغرب للجيوفيزياء عن تسجيل هزة أرضية اليوم الأربعاء بإقليم الخميسات بلغت قوتها 3.92 درجة بمقياس ريختر.

وأفاد بيان للشبكة المغربية للمراقبة والإنذار الزلزالى التابعة للمعهد، أن هذه الهزة التى حدد مركزها بإقليم الخميسات، وقعت الساعة الخامسة و48 دقيقة و 55 ثانية مساء (توقيت جرينيتش+1).

وأضاف البيان أن الهزة سجلت على عمق 17 كلم، عند التقاء خط العرض 33.940 درجة شمالا، وخط الطول 5.879 درجة غربا.