شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تعلن إعادة تقييم علاقتها بالمغرب بعد "أعمال عدائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر رئيس الجمهورية الجزائرية ، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطنياليوم، الأربعاء، خلال تراسه اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن إعادة النظر في العلاقات مع المغرب، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وذكرت وكالة أنباء الجزائر، أن البيان جاء نصه :"ترأس عبد المجيد تبون, رئيس الجمهورية, القائد الأعلى للقوات المسلحة, وزير الدفاع الوطني يوم الأربعاء 18 أوت2021, اجتماعا استثنائيا للمجلس الأعلى للأمن, خصص لتقييم الوضع العام للبلاد عقب الأحداث الأليمة الأخيرة والأعمال العدائية المتواصلة من طرف المغرب وحليفه ضد الجزائر".

وبعد "تقديم المصالح الأمنية حصيلة للأضرار البشرية والمادية الناجمة عن الحرائق في بعض الولايات، لاسيما ولايتي تيزي وزو وبجاية، أسدى السيد الرئيس تعليماته لجميع القطاعات لمتابعة تقييم الأضرار والتكفل بالمتضررين من الحرائق التي ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين (الماك) و (رشاد) في إشعالها, وكذا تورطهما في اغتيال المرحوم جمال بن سماعين".