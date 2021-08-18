شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الليبية تؤكد لأعضاء لجنة "5+5" ضرورة التنسيق المسبق في أي قرارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبدالحميد الدبيبة عددا من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" بديوان مجلس الوزراء مساء الأربعاء، مؤكدا ضرورة التنسيق المسبق في الإجراءات المتخذة والقرارات ومراجعتها لتكون متجانسة مع خطة الحكومة.

إلى ذلك، جدد المجلس الرئاسي الليبي التأكيد على ضرورة الإسراع في تعيين وزيرا للدفاع من أجل الالتزام بتنفيذ خطوات توحيد المؤسسة العسكرية والالتزام بمخرجات خارطة الطريق.

واستعرضت المتحدثة الرسمية باسم المجلس الرئاسى نجوى وهيبة في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم الأربعاء، بعض الأنشطة التي قام بها المجلس الرئاسي خلال المدة الماضية، مشددة على ضرورة تماسك كافة المؤسسات العسكرية لتحقيق أهدافها الجوهرية في حماية أمن الوطن والمواطن الليبي، مضيفة: "المجلس الرئاسي لم ولن يشجع اي بندقية ليبية تتجه إلى صدر ليبي أخر مهما كانت الأسباب".

وعبر المجلس الرئاسي الليبي عن دعمه ومساندته لكل جهود مكافحة الإرهاب بما فيها دعم القوات التي هي جزء من المؤسسة العسكرية التي يعمل المجلس الرئاسي على توحيدها.