شكرا لقرائتكم خبر عن طائرة عسكرية تصل مطار شارل ديجول على متنها 216 فرنسيا وأفغانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجلت طائرة عسكرية فرنسية ثانية فرنسيين وأفغان من العاصمة الأفغانية كابول، حيث وصلت الطائرة إلى مطار شارل ديجول، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

ونقلت الطائرة العسكرية الفرنسية على متنها 216 شخصا تم إجلاؤهم من العاصمة كابول.

وفى وقت سابق وأعلنت السلطات الفرنسية أنه منذ عام 2001 بداية التدخل العسكري الدولي فى أفغانستان، لقى 89 جنديا فرنسيا مصرعهم فى البلاد، وأصيب 700 بجروح خطيرة أحيانًا، حسبما ذكرت صحيفة لو فيجارو الفرنسية.

واشارت السلطات إلى أن فرنسا كانت حاضرة عسكريًا لمدة 13 عامًا حتى عام 2014 فى أفغانستان، وكان لها دور فعال فى مهماتها وتقضيها على أكمل وجه، وأحصت فرنسا ما يقرب من 4000 جندى فى هذا البلد عام 2010 ، في ذروة مشاركة الناتو.