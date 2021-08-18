شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية: النجف تعلن تسجيل أول إصابة بالفطر الأسود بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دائرة صحة محافظة النجف فى العراق، مساء الأربعاء، عن تسجيل أول إصابة بالفطر الأسود فى المحافظة.

وبحسب إعلام صحة النجف الذى أكد فى بيان مقتضب، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية ـ الفضائية ، أنه :"تم تشخيص اليوم أول حالة بالفطر الأسود وهى تحت العلاج"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

والفطر الأسود هو عدوى نادرة جداً تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة فى التربة والسماد الطبيعى والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة، ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكرى أو المصابين بنقص المناعة الشديد، وبدأ الحديث عن الفطر الأسود، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

من ناحية أخرى، جلب تفشي فيروس كورونا في الهند معه مجموعة من المشاكل الصحية غير المتوقعة، وربما كان أبرزها انتشار الإصابة بالفطريات المخاطية المعروف أكثر باسم الفطريات السوداء ولكن الآن، تم تشخيص ثلاثة مرضى تم شفاؤهم من كورونا في مدينة مومباي الهندية بحالة أخرى خطيرة بنفس القدر تُعرف باسم نخر الأوعية الدموية (AVN) أو موت العظام.

ووفقا لتقرير لموقع time now news أنه تم اكتشاف حاله موت العظام في أحد المرضى الذين يبلغون من العمر 36 عامًا على مدى شهرين بعد تشخيص إصابتهم بـفيروس كورونا تم تشخيص حالة الاثنين الآخرين، 39 و37 عامًا، بالحالة 57 و55 يومًا بعد إصابتهما بـفيروس كورونا، على التوالي.