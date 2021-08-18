شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية: قيس سعيد يعين قائدين جديدين للأمن الوطني والحرس الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الرئاسة التونسية، أن الرئيس التونسى قيس سعيد يعين قائدين جديدين للأمن الوطني والحرس الوطني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

ولا يزال رئيس تونس قيس سعيد يشدد على اقتلاع جذور الفساد وملاحقة الفاسدين، ومنذ إعلان الرئيس التونسي التدابير الاستثنائية قبل ثلاثة أسابيع، منعت الأجهزة الأمنية في الموانئ والمطارات عدة أشخاص من السفر إلى الخارج بناء على معلومات أمنية، فيما أعلن مؤخرا الناطق باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي في تونس محسن الدالي أنه تم الإذن بالاحتفاظ بـ14 مشتبها بهم وإدراج 3 آخرين في حالة الفرار في ملف استخراج الفوسفات ونقله.

وأوضح الدالي، وفق وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن بين المحتفظ بهم على ذمة القضية في شبهة الفساد المالي والإداري كاتب دولة سابق بوزارة الصناعة، ومراقب دولة حالي بوزارة المالية، ومدير المناجم بوزارة الصناعة، ومدير الشراءات، ومديرين عامين اثنين سابقين بشركة "فسفاط قفصة"، و4 مدراء شركات مناولة منهم شقيقان لأحد نواب البرلمان المجمد.