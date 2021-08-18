شكرا لقرائتكم خبر عن ‏المغرب تعلن تلقيح 16.9 مليون شخص بالجرعة الأولى ضد كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن العدد الإجمالى للمغاربة الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا المستجد بلغ 16 مليونا و961 ألفا و675 شخصا حتى اليوم.

وأفاد بيان للصحة المغربية بأن220 ألفا و800 شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأضاف البيان أن 361 ألفا و460 شخصا تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح خلال ال 24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالى متلقى الجرعة الثانية من اللقاح ضد الفيروس 12 مليونا و341 ألفا و745 شخصا.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من 32 مليون جرعة من اللقاحات ضد الفيروس.

وأكدت الوزارة في تقريرها تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7982 حالة، فيما استمر مستوى التفشي المجتمعي عند المستوى الرابع، بينما تلقى 2546 مواطنا الجرعة الأولى للقاح المضاد لفيروس كورونا أمس، فيما تلقى 937 مواطنا الجرعة الثانية.

وفى سياق أخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 3897 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 763 ألفا و353 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 102 حالة وفاة، ليصل الإجمالي إلى 11 ألف و119 حالة وفاة، فيما تم تسجيل تعافي 5886 شخصا من الإصابة بالفيروس، ليبلغ الإجمالي 673 ألفا و116 شخصا.