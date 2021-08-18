شكرا لقرائتكم خبر عن مواطنة فقدت بصرها تروي كيف دعت 6 أشخاص للدخول إلى الإسلام (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

روت مواطنة من ذوي الاحتياجات الخاصة (فاقدة للإبصار) “منيرة العبد الهادي” قصة مساهمتها في دخول 6 أشخاص للإسلام عندما كانت صغيرة.

وأوضحت المواطنة في لقاء مع “الإخبارية”، أنها عندما كانت في سن الثامنة من عمرها ، كانت تسأل والدها عن كيفية صلاة غير المسلمين، ففكرت في كيفية إدخالهم إلى الإسلام.

وأشارت إلى أنها كانت تتحدث مع الخادمات في منزل والدها ومنازل أقاربها، عن الإسلام وترسل لهم الكتب التي تتحدث عن الإسلام وتعاليمه، لافتة إلى أنه بعد فترة وجيزة دخل إلى الإسلام 6 أشخاص- بفضل من الله-.