شكرا لقرائتكم خبر عن غدًا.. وزير التعليم يعقد مؤتمراً صحفياً حول آلية العودة الحضورية للطلاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

يُعقد مساء غدٍ الخميس المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يستعرض وزير التعليم استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة للطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم.