شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يكشف حجم الهدر الغذائي في المملكة سنوياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفوزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي نسبة الهدر الغذائي في المملكة سنوياً.
وأوضح الفضلي، أن نسبة الفقد والهدر الغذائي وصلت لأكثر من (33%)، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء (40) مليار ريال سنوياً- وفقاً لـ”البلاد”-.
وأكد أهمية الوصول إلى آلية ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء، من خلال تكاتف الجميع في التوازن في شراء المواد الغذائية وتذكّر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف.
وأشار الفضلي إلى ضرورة رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين للحد من أثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد
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