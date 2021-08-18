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شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بحادث تصادم على جسر «الحرف – الجعبة» في بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أسفر حادث تصادم على جسر (الحرف -الجعبة) في (طريق بيشة -العلايا) صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع ٤ إصابات.
وعلق مغردون على مجموعة من الصور للحادث، نشرها حساب “بيشة اليوم” على “تويتر”، بقولهم إن مشهد مثل هذه الحوادث يتكرر نتيجة غياب مطبات التهدئة عن تقاطعات الجسر .
وأكد الأهالي أن وضع التقاطعات الحالي خطير جدًا ويحتاج تعديلاً للحد من وقوع مثل هذه الحوادث.
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