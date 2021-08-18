شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات بحادث تصادم على جسر «الحرف – الجعبة» في بيشة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسفر حادث تصادم على جسر (الحرف -الجعبة) في (طريق بيشة -العلايا) صباح اليوم الأربعاء، عن وقوع ٤ إصابات.

وعلق مغردون على مجموعة من الصور للحادث، نشرها حساب “بيشة اليوم” على “تويتر”، بقولهم إن مشهد مثل هذه الحوادث يتكرر نتيجة غياب مطبات التهدئة عن تقاطعات الجسر .

وأكد الأهالي أن وضع التقاطعات الحالي خطير جدًا ويحتاج تعديلاً للحد من وقوع مثل هذه الحوادث.