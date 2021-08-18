شمخاني: مآل كل احتلال هو الطرد المذل

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر شمخاني تغريدة جديدة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم الأربعاء، بهدف التعليق على الخروج الأمريكي من أفغانستان، وسيطرة حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، على البلاد.

وأكد علي شمخاني أن المصير الذي لقيته الولايات المتحدة الأمريكية من قبل في فيتنام والعراق، والآن في أفغانستان، سيكون هو المصير المحتوم لـ"كيان الاحتلال الصهيوني أيضا"، على حد قوله.

وأحكمت حركة طالبان قبضتها على أفغانستان؛ تزامنا مع انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، الذي بدأ في أيار/ مايو الماضي، وينتهي في أيلول/ سبتمبر المقبل.

ودخل مقاتلو الحركة، الأحد الماضي، العاصمة كابول، دون أن يواجهوا مقاومة تذكر من القوات الحكومية، خاصة بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد؛ "حقنا للدماء"، على حسب قوله.

ومع دخول مقاتلي حركة طالبان العاصمة الأفغانية، سابقت البلدان الغربية الزمن، لإجلاء دبلوماسييها والمتعاونين معها من هذا البلد.

وشهد مطار كابول، الاثنين الماضي، حالة واسعة من الفوضى، نتيجة اقتحام مئات المواطنين الصالات وحتى مدرج الإقلاع؛ في محاولة لمغادرة البلاد.