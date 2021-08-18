الدوحة تتخذ قرارا جديدا بشأن غير القطريين

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة الأنباء القطرية، مساء اليوم الأربعاء، أن مجلس الوزراء في البلاد برئاسة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، قد عقد اجتماعا، ظهر اليوم، واتخذ قرارا يقضي بزيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال عدد من البنوك.

ووافق مجلس الوزراء القطري على زيادة نسبة تملك غير القطريين في رأس مال البنوك التالية: مجموعة بنك قطر الوطني /QNB/ ومصرف قطر الإسلامي /المصرف/ والبنك التجاري، ومصرف الريان.

وتصل نسبة التملك تلك إلى 100 %، بحسب أحكام المادة (7) من القانون رقم (1) لسنة 2019، وهو القانون الخاص بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي.

وفي السياق نفسه، وافق مجلس الوزراء القطري في اجتماعه، ظهر اليوم بمقره في الديوان الأميري، على اشتراك قطر للسياحة في عدد من المنتديات والمعارض خلال عام 2021.