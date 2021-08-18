طبيب سعودي يحذر من زيادة إصابات كورونا بين الأطفال... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الدكتور خالد غليلة، استشاري الأمراض المعدية، في تصريحات لقناة "الإخبارية"، إن المملكة العربية السعودية، ستكون من أوائل الدول التي تصل إلى نسبة تحصين 70% خلال شهرين.

وأضاف غليلة أن توفير اللقاح بالكميات الحالية، يعتبر تحدٍ كبير على الدولة وعلى القطاعات الصحية، مشيرا إلى أن السعودية ستصل إلى نسبة تحصين تبلغ 70% من البالغين خلال شهرين.

وأوضح الطبيب السعودي، أن "هناك احتمال بسيط، لزيادة نسبة حالات الإصابات بين الأطفال"، لافتا إلى أن الأبحاث جار العمل عليها، بشأن تحصين الأطفال الأقل من 12 عاما، ومن المحتمل أن تخرج للنور خلال 6 أشهر.

وأشار إلى أن وزارة الصحة السعودية لاحظت آثار اللقاح من حيث الأعراض وتحورات كورونا، الأمر الذي أسفر عن انخفاض عدد حالات الوفاة.

وبحسب وزارة الصحة السعودية، فالمملكة اعتمدت 4 لقاحات حتى الآن، تلقح بها مواطنيها والمقيمن بها، وهي لقاح "فاييزر بيونتك"، ولقاح "موديرنا"، ولقاح "أكسفورد أسترازينكا"، ولقاح "جونسون اند جونسون".

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