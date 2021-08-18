شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يصدر تعليمات بتقييم أضرار حرائق الغابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المجلس الأعلى للأمن فى الجزائر، إن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أصدر تعليمات لتقييم الأضرار التى سببتها الحرائق التى ثبت ضلوع الحركتين الإرهابيتين "الماك" و"رشاد" فى إشعالها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت الجزائر، اليوم الأربعاء، السيطرة على كافة حرائق الغابات في عموم البلاد، بعد تمكنها من إخماد 7 حرائق فى الـ24 ساعة الماضية.

وحسب موقع سبوتنيك، صرحت إدارة الحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية الجزائرية في بيان لها، أن "أفراد الحماية المدنية تمكنوا من إخماد 7 حرائق غابات في كل من عين الدفلى، والبليدة، وبجاية، وسطيف وخنشلة بحريق واحد لكل منها، وحريقان في جيجل.

وأضاف البيان أن إدارة الحماية المدنية لم تسجل أية حرائق أخرى في عموم البلاد حتى الساعة الثامنة صباحا.