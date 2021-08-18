شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 31 حالة وفاة و721 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 721 إصابة جديدة بفيروس كورونا و31 وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، مقابل 695 إصابة أمس، بحسب روسيا اليوم .

وحسب لجنة متابعة تفشى فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالى الإصابات بالفيروس إلى 189384، فيما ارتفع ضحايا إلى 4898.

هذا وتماثل 628 مريضا جديدا للشفاء، ليرتفع إجمالى من تماثلوا للشفاء إلى 127904. فيما يتواجد 30 مريضا بمصلحة العناية المركزة.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامى للقناع. كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار فى السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.