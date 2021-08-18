شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع قبرص: الجيش اللبنانى يعد العمود الفقرى للبلاد وعلى عاتقه مسئوليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الدفاع القبرصى بخارلامبوس بيتريدس، أن الجيش اللبنانى هو العمود الفقرى للبنان وتقع على عاتقه مسؤوليات عديدة، مشددا على ضرورة دعمه لمواصلة القيام بمهامه.

جاء ذلك خلال استقباله اليوم لقائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون خلال زيارته اليوم لقبرص تلبية لدعوة نظيره القبرصى قائد الحرس الوطنى الجنرال ديموكريتوس زيرفاكيس.

وأكد بيان للجيش اللبنانى أنه أقيمت للعماد عون مراسم استقبال وتشريفات فى مبنى وزراة الدفاع، حيث التقى وزير الدفاع القبرصى بحضور السفيرة اللبنانية فى قبرص السيدة كلود الحجل.

كما التقى قائد الجيش اللبنانى بنظيره قائد الحرس الوطنى الجنرال ديموكريتوس زيرفاكيس، وتناول بحث سبل تعزيز العلاقة بين الجيشين وتطويرها، إضافة إلى التنسيق فى مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، ووقّع الجانبان اتفاقية تعاون عسكرى وتبادل خبرات بين الجيشين.

وأشاد زيرفاكيس بأداء الجيش اللبنانى رغم الظروف الاستثنائية التى يعيشها، والأوضاع الاقتصادية التى يعانى منها لبنان، مؤكدا استمرار دعم الجيش خاصة فى مجال البحث والإنقاذ وإخماد الحرائق، معتبرا أن القرب الجغرافى بين البلدين والطبيعة الجغرافية لهما تفرض تعاونا وتنسيقا مستمرا.

وشكر العماد عون نظيره القبرصى على الدعم المستمر للجيش، آملا بتعزيز العلاقة لما فى ذلك مصلحة للجيشين.

وفى ختام الزيارة، وضع العماد عون اكليلا على ضريح الجندى المجهول.