‏‎الولايات المتحدة و ‎الاتحاد الأوروبي و 19 دولة يعربون عن قلقهم تجاه وضع النساء والفتيات في ‎أفغانستان

الكويت - هبة التوبجي - أعربت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي و19 دولة حول العالم، عن قلقهم بشأن النساء والفتيات الأفغانيات، وحقوقهن في التعليم والعمل وحرية التنقل، داعين من هم في مواقع القوة والسلطة في جميع أنحاء أفغانستان إلى ضمان حمايتهم.

جاء ذلك في بيان صحفي مشترك اليوم “للولايات المتحدة, والاتحاد الأوروبي, وألبانيا, والأرجنتين, وأستراليا, والبرازيل, وكندا, وتشيلي, وكولومبيا, وكوستاريكا, والإكوادور, والسلفادور, وهندوراس, وغواتيمالا, ومقدونيا الشمالية, ونيوزيلندا, والنرويج, وباراغواي, والسنغال, وسويسرا، والمملكة المتحدة”.

وشددت الدول في البيان، على أنه يجب منع أي شكل من أشكال التمييز وسوء المعاملة، معربًا عن استعداد الدول لمساعدتهم بالمساعدات الإنسانية والدعم، لضمان سماع أصواتهم.

وأكدت أنها ستراقب عن كثب كيف تضمن أي حكومة مستقبلية الحقوق والحريات التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من حياة النساء والفتيات في أفغانستان خلال العشرين عامًا الماضية.

المصدر: جريدة الرياض