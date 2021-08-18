شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن القبض على 3 إرهابيين نفذوا هجمات على أبراج الطاقة فى ديالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمنى فى العراق القبض على ثلاثة إرهابيين نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة فى محافظة ديالى.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية، اليوم الأربعاء - أنه بعد أن شهدت محافظة ديالى خلال الأشهر الماضية هجمات عدة من قبل العصابات الإرهابية استهدفت خلالها الأبراج الناقلة للكهرباء؛ من أجل إشاعة الفوضى فى الشارع العراقي، بدأت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تشكيل فريق عمل وتمكنت من تحديد موقع المنفذين للهجمات.

وأشارت إلى أنه تم مداهمة الموقع والقبض على ثلاثة إرهابيين اعترفوا بتفجير الابراج الناقلة للطاقة الكهربائية ، كما اعترفوا بانتمائهم الى عصابات داعش الإرهابية، لافتة إلى أنه تم إحالة الإرهابيين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وأمس، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقى اللواء يحيى رسول إحباط محاولة لاستهداف أبراج الطاقة فى ديالى، وقال رسول - على موقعه في تويتر، ، وفقا للوكالة الوطنية العراقية، إنه بناءً على معلومات استخبارية تمكنت فرقة المشاة الأولى العراقية من إحباط محاولة استهداف أبراج نقل الطاقة الكهربائية في ديالى، مضيفا أن القوة شرعت بتطويق مكان الأبراج وتعرضت لإطلاق نار من قبل مجموعة مسلحة، وردت القوة على هذا التعرض والاشتباك مع هذه المجموعة وقتل أحد الإرهابيين.