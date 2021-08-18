شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. هطول أمطار متوسطة على طريق الشفا بـ«الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لهطول أمطار متوسطة على أحد طرق محافظة الطائف. ويظهر المقطع المتداول هطول الأمطار على طريق الشفا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).

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