شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: توقعات بهطول أمطار غزيرة الأسبوع المقبل على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع المركز الوطني للأرصاد، -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة خلال الأسبوع القادم على مناطق جازان ونجران وعسير والباحة.
كما توقع أن يمتد تأثيرها إلى مرتفعات مكة المكرمة ، ولا يستبعد تأثر أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية بتكوّن السحب الرعدية الممطرة.
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – طقس مستقر على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ،المدينة المنورة).
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