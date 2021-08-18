عنصر هارب من طالبان أم لاعب الزمالك... حقيقة الصورة التي أحدثت ضجة؟

دبي - محمود عبدالرازق - وزعم عدد من مستخدمي المواقع أن تلك الصورة ترجع إلى أحد عناصر حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، ولكن بالبحث، تم الكشف عن أنها صور مركبة وليست حقيقية أبدا، وترجع إلى لاعب كرة قدم مصري.

​ويظهر في تلك الصورة رجل ملتح داخل غرفة، ويحمل سلاحا بين يديه، وتم التعليق عليها، بأنه "تم القبض على الإرهابي حازم الإمامي، أحد عناصر طالبان في أحد أحياء إمبابة".

ولكن بالبحث عن حقيقة ذلك، تم اكتشاف أن تلك الصورة مركبة، وترجع إلى لاعب الزمالك حازم إمام، وتم تصويرها في عام 2011، وتم تداولها منذ عام 2013 تقريبا على الإنترنت.

ورغم أن المنشور تم تداوله في البداية على أنه منشور "ساخر"، لكن مع سرعة انتشاره، تداوله آخرون على أنه خبر حقيقي، ونشرته صفحات أخرى على أنه نبأ حقيقي.

وتبين أن أصل تلك الصورة يرجع إلى عام 2013، وعلق عليها والد حازم إمام في عام 2015، على أنه تم تصويرها في عام 2011، خلال أحداث ثورة 25 يناير وقت الانفلات الأمني، عندما كان يقوم هو وابنه بحماية الحي الذي يسكنون فيه ضمن "اللجان الشعبية".