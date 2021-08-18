الجيش اليمني يعلن استعادة سلسلة جبال استراتيجية شمالي الجوف إثر مواجهات مع الحوثيين

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة، 18 أغسطس- سبوتنيك. وقالت وزارة الدفاع اليمنية عبر موقعها "26 سبتمبر"، إن "الجيش الوطني والمقاومة الشعبية [كيان قبلي موالٍ للجيش] تمكنوا صباح اليوم من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية في جبهة القعيف التابعة إدارياً لمديرية بَرط العنان [شمال غربي الجوف]".

© AP Photo / Yemen's Defense Ministry

ونقل الموقع عن رئيس عمليات حرس الحدود قائد اللواء العاشر في الجيش اليمني، العميد هادي حمران الجعيدي، قوله إن "قوات الجيش الوطني تمكنت بعد معارك ضارية وعنيفة من استعادة وتحرير مواقع عسكرية حاكمة في جبهة القعيف أبرزها سلسلة جبال قبيان الاستراتيجية".

وأضاف: "تكبد الحوثيون المدعومون من إيران في هذه المعركة، خسائر بشرية ومادية كبيرة بنيران الجيش الوطني، وغارات مقاتلات التحالف العربي".

وذكر العميد الجعيدي أن "مقاتلات التحالف العربي استهدفت بعدة غارات جوية مركزة، تجمعات متفرقة وتعزيزات للحوثيين وكبدتهم خسائر كبيرة في العتاد والأرواح".

ويأتي التقدم الاستراتيجي للجيش اليمني، بعد أيام من إعلانه مقتل وإصابة مسلحين من جماعة الحوثيين وتدمير آليات تابعة لها، إثر استهدافه مجموعتين تابعتين للجماعة في جبهتي الجَدافر وحويشان شمال شرقي مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف.

وأواخر حزيران/يونيو الماضي، أعلنت جماعة الحوثيين السيطرة على سلسلة جبال الدحيضة ومحيطها في مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجوف، إثر عملية هجومية قالت إنها أسفرت عن سقوط قتلى من الجيش اليمني وأسر 11 من جنوده.

وتدور معارك كرٍ وفر في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية، منذ سيطرة جماعة الحوثيين، مطلع آذار/مارس العام الماضي، على مدينة الحَزم مركز محافظة الجوف، بما فيها مبنى المجمع الحكومي ومقر قيادة المنطقة العسكرية السادسة، حيث تسعى قوات الحكومة المعترف بها دوليا، إلى التقدم واستعادة المدينة الاستراتيجية، في ظل مقاومة عنيفة من مقاتلي الجماعة.

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