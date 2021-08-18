كشف تفاصيل انفجار شاحنة مواد كيميائية عند معبر حدودي بين مصر والسودان

دبي - محمود عبدالرازق - © AP Photo / Marwan Ali

ونقلت صحيفة "السوداني" عن داؤود قوله بأن الشاحنة انفجرت عند الثانية عشرة ظُهرا، وأنها تتبع لمصانع نسيج العُمرابي في ولاية الخرطوم، مضيفا أن المواد الكيميائية التي كانت على متن الشاحنة عبارة عن أصباغ ومُبيّضات وخيوط نايلون حمولتها 9 أطنان.

وأرجع داؤود سبب الانفجار إلى اشتعال ذاتي نتج عن ارتفاع درجات الحرارة واحتكاك المواد الكيميائية مع بعضها بالشاحنة، حسب إفادة إدارة المواصفات والمقاييس في المعبر.

وانتقد داؤود عدم توفُّر وسائل إطفاء للحرائق في المعبر، الأمر الذي أدى إلى استعانتهم بفريق إطفاء الجانب المصري لإنقاذ الموقف.

ونفى المسؤول السوداني تَضرُّر 4 شاحنات من الحريق في المعبر، مشيرا إلى تسلُّل النيران لشاحنة واحدة مُحمّلة بالسيراميك بالقُرب من الانفجار وتمت السيطرة على النيران في حينها قبل تلفها، مُؤكّدا سلامة الأرواح في المعبر من قادة الشاحنة والموظفين، لكن الشاحنة تفحمت بكامل حمولتها.

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