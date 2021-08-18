الصحة المصرية: طرح لقاح "سينوفاك المصري" في مراكز التطعيم خلال 3 أيام

دبي - محمود عبدالرازق - وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، خالد مجاهد، أنه من "المتوقع طرح جرعات لقاح "سينوفاك" المصنع محليا داخل مصنع فاكسيرا، خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر".

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وأشار مجاهد في تصريحات للصحفيين، نقلها "موقع مصراوي"، إلى أنه "تم الانتهاء من دراسات الثبات المسرعة محليا على اللقاح، ومن المقرر عقد اجتماع غدا الخميس بين مسؤولي هيئة الدواء والمختصين بوزارة الصحة، لعرض التقرير النهائي وتحديد موعد إنتاج الجرعات الجديدة، واعتماد الجرعات المصنعة بشكل نهائي".

ولفت المتحدث باسم الوزارة إلى أنه "تم إنتاج مليون جرعة بالفعل"، مشيرا إلى أن "التحاليل نتائجها مبشرة للغاية، ولدينا مواد خام في مصر تكفي لتصنيع 14 مليون جرعة".

وسبق وأعلنت وزارة الصحة أنها تستهدف إنتاج 80 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك فاكسيرا" بنهاية العام، لتوفير التطعيمات إلى 40 مليون مواطن.