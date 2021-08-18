شكرا لقرائتكم خبر عن العراق والصين يؤكدان على العمل على نزع فتيل الأزمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الأربعاء، مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، العمل والتنسيق من أجل نزع فتيل الأزمات وتخفيف توترات المنطقة.

وذكر مكتب صالح - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن الأخير "أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث قدم له التهاني بالذكرى المئوية لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين، وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ودور الشركات الصينية في إعمار العراق ومساهمتها في قطاعات البنى التحتية والطاقة والنفط بما يخدم مصالح شعبيْ البلدين الصديقين".

وأشار البيان إلى "ضرورة تعزيز التعاون الثقافي بين البلدين وزيادة عدد الزمالات للطلبة العراقيين في الجامعات الصينية، وتثمين دور الصين في مساعدة العراق لمواجهة وباء فيروس كورونا وإرسال اللقاحات والخبراء لمساعدة الكوادر الصحية العراقية".

وأكد الرئيس العراقي خلال الاتصال الهاتفي على أهمية العمل والتنسيق لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة ونزع فتيل الأزمات وتخفيف توتراتها، مشيراً إلى أن أمن العراق واستقراره وسيادته مرتكزٌ لأمن واستقرار المنطقة.