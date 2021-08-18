شكرا لقرائتكم خبر عن القوات الأمنية العراقية تحبط محاولة إرهابية فى مدينة الكرخ العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي اليوم الأربعاء عن إحباط محاولة إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في مدينة الكرخ.

وذكر بيان للخلية - أوردته وكالة الأنباء العراقية - أن القوات الأمنية تمكنت من إحباط عمل إرهابي يهدف بالحاق الأذى بالمواطنين العزل، وذلك بعد ان لاحظت شخصا ملثما يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك، حيث تمت ملاحقته مما اضطره لإلقاء ما يحمله من أسلحة ومواد متفجرة ولاذ بالفرار في منطقة الوشاش "بستان شطيط" ضمن قاطع الكرخ ولا زال البحث جار عن المتهم.