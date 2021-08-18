شكرا لقرائتكم خبر عن اللبنانيون يشيعون جثامين ضحايا انفجار عكار وسط غضب شعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شيع اللبنانيون اليوم الأربعاء، عددا من جثامين ضحايا انفجار صهريج وقود، بمنطقة عكار شمال البلاد، وسط حضور حشد كبير من أبناء المنطقة الذين طالبوا بالاقتصاص من الجناة ومعاقبتهم، وأكدوا على ضرورة الإسراع بالتحقيق لكشف ملابسات هذه الجريمة وكل الضالعين بها من مخزنين ومهربين ومرتكبين كباراً وصغاراً، حسبما نقل موقع "النهار" اللبنانية.

وتشهد البلاد أزمة محروقات حادة، حيث زاد هذا الانفجار الذى خلف 28 قتيلا، من حالة الغضب الشعبى لما تمر به البلاد من أزمات سياسية واقتصادية .

وكانت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان، "يوانّا فرونِتسكا"، وصفت فى تغريدة على تويتر، الانفجار الذى وقع فى عكار شمالي لبنان بـ "المأساوى"، داعية لمعالجة أزمة نقص الوقود والأدوية، ومشيرة إلى أن زيارة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية، نجاة رشدي، إلى المستشفيات التي تعالج المصابين من جراء الانفجار، كشفت عن نقص الإمدادات الطبية.