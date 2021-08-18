الأمم المتحدة تشيد بجهود قطر لتعزيز الحوار بين "طالبان" والأطراف الأفغانية

دبي - محمود عبدالرازق - قال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجرك، إن الأمين العام أعرب خلال اتصال هاتفي أجراه مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، عن تقديره لجهود دولة قطر في تعزيز الحوار بين "طالبان" والأطراف الأفغانية.

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وأعرب غوتيريش عن أمله في أن تؤدي هذه الجهود إلى انتقال شامل وسلمي، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الخارجية القطرية.

وتدهور الوضع في أفغانستان في الأسابيع الأخيرة مع هجوم "طالبان" على المدن الكبيرة في البلاد، وسيطر مسلحو الحركة على القصر الرئاسي بعد مغادرة الرئيس أشرف غني البلاد.

من جهة أخرى، قال مسؤول في حركة طالبان الإرهابية، يوم الأحد الماضي، إن الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية. وأكدت وكالة "أسوشيتيد برس"، أن المسؤول في طالبان قال إن "الجماعة ستعلن قريبا إمارة أفغانستان الإسلامية من القصر الرئاسي في العاصمة كابول"، مؤكدة أن "المسؤول تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالإدلاء لوسائل الإعلام".

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