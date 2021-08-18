شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى يؤكد تقدير بلاده لدور الصليب الأحمر الدولى خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس اللبناني ميشال عون تقدير بلاده للدور الذي تقوم به بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان بمختلف الظروف التي مر بها لا سيما خلال العامين الماضيين، مشددًا على أهمية التنسيق مع المؤسسات والإدارات اللبنانية المعنية ومع الصليب الأحمر اللبناني من أجل تحقيق أداء متكامل ومثمر.

وأشاد عون خلال لقائه اليوم الأربعاء الرئيسة الجديدة لبعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان اسيمون اشليمان، بقصر بعبدا - بالجهود التي تقوم بها البعثة الموجودة في لبنان منذ عام 1967؛ للتخفيف من وطأة الأزمة على الناس والمجتمع.

وأشار إلى ما قدمته البعثة من مستلزمات طبية لمعالجة إصابات الحروق جراء انفجار التليل في منطقة عكار، والدعم الذي وفرته بعد انفجار مرفأ بيروت من خلال فرق الإغاثة ودعم المستشفيات والمراكز الصحية.

وعرض عون ،خلال اللقاء، الأزمات المتراكمة التي أرهقت لبنان وأضعفت اقتصاده لا سيما تداعيات النزوح السوري عليه، متمنيًا أن يساهم الصليب الأحمر الدولي في تسهيل عودة النازحين إلى بلادهم لا سيما للمناطق السورية التي تشهد استقرارًا وأمنًا.