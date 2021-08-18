شكرا لقرائتكم خبر عن طائرات عراقية تقصف مواقع داعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قصفت طائرات إف -16 العراقية، اليوم الأربعاء، مواقع لتنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين في محافظة كركوك، 250 كم شمالي بغداد.

وحسب موقع الرؤية الإماراتى، قالت خلية الإعلام الأمني، في بيان صحفي اليوم، إن طائرات إف 16 العراقية نفذت ضربة جوية في سلسلة جبال حمرين ضمن الحدود الفاصلة بين المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة في محافظة كركوك وعمليات صلاح الدين.

وأوضحت أن الضربة الجوية استهدفت وكرين لعناصر عصابات داعش الإرهابية حيث تم تدميرهما بالكامل.

وكانت قد أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي إلقاء القبض على 4 إرهابيين خلال عمليات مداهمة، في مناطق متفرقة بمحافظة نينوى.

وذكرت الخلية أنه بعد أن وردت معلومات استخبارية تفيد بوجود 4 إرهابيين في ناحية زمار ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث في لواء المشاة 73 بالفرقة 15 وهم من المطلوبين وفق أحكام المادة 4 إرهاب"، باشرت على الفور قوة مشتركة بمداهة مناطق تواجدهم ضمن القرى التابعة للناحية (قرية كركافر-تل الذهب-القصبة) والقبض عليهم، مشيرةً إلى أنه جرى تسليم المتهمين إلى الجهات الأمنية المختصة.