شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 فلسطينيين بالرصاص الحى خلال مواجهات مع الاحتلال بطوباس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت مصادر طبية فلسطينية اليوم الأربعاء أن ثلاثة شبان أصيبوا بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في قرية تياسير شرق طوباس.

وقالت المصادر إن الطواقم الطبية تعاملت مع ثلاث إصابات بالرصاص الحي في الأطراف السفلية وصفت بالطفيفة، موضحة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لاستكمال العلاج.

يذكر أن قوات الاحتلال اقتحمت صباح اليوم مدينة طوباس وقرية تياسير شرقا، واعتقلت مواطنا من طوباس، كما أعاقت وصول الطلاب لمقاعد الدراسة في مدرسة ذكور تياسير، لا تزال قوات الاحتلال متواجدة حتى الآن في قرية تياسير، مع اندلاع مواجهات أطلق الاحتلال خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.