شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: انخفاض منسوب نهر النيل بمحطة عطبرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت السلطات السودانية، أن نهر النيل الرئيسي سجل اليوم 16 مترا و5 سم بانخفاض 6 سم عن منسوب الأمس وانخفاض 5 سم عن منسوب العام الماضى.

وبحسب الوكالة السودانية سونا، سجل نهر عطبرة 15 مترا و39 سم بانخفاض 13سم عن منسوب الأمس، وانخفاض 24 سم عن منسوب العام الماضى، ويمرالفاصل المدارى جنوب عطبرة، والرياح جنوبية غربية.

وأشار التقرير اليومي لغرفة طوارئ الخريف السودانية، بولاية نهر النيل إلى زيارة فريق هندسي من وزارة البنى التحتية للوقوف على سير عمليات الحمايات والتروس بمحلية شندى، ودعم محلية أبو حمد بـ12 ألف شيكارة خيش ومحلية الدامر بـ6 آلاف شيكارة خيش لتقوية التروس ومناطق الهشاشة، وأن الحصر جار للأضرار التي لحقت بالمحليات.

ونوهت الغرفة كافة المواطنين القاطنين على ضفاف الأنهار والجزر أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري الوديان والسيول والخيران لارتفاع مناسيب النيل حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.