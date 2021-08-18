شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة التونسية تعدل أوقات حظر التجول لتبدأ من منتصف الليل حتى الخامسة فجرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الرئاسة التونسية، اليوم الأربعاء، تعديل أوقات حظر التجول فى عموم البلاد، لتصبح من منتصف الليل وحتى الخامسة فجرا، ابتداء من يوم غد الخميس 19 أغسطس الجارى، حتى إشعار آخر.

وأكدت الرئاسة التونسية، في بيانها، حسبما نقل موقع "الشروق" التونسية، على تطبيق التدابير التالية خلال هذه المدة.

• منع كل التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المغلقة.

• السماح للأشخاص الذين استكملوا عملية التلقيح ضد كوفيد-19 بحضور التظاهرات والتجمعات العائلية والخاصة والعامة بالفضاءات المفتوحة مع ضرورة تطبيق البروتوكولات الصحية القطاعية المصادق عليها.

• على أصحاب المطاعم والمقاهي باختلاف أصنافها الإغلاق فى العاشرة ليلا.

• على جميع الوافدين على البلاد التونسية عبر جميع المعابر البرية والجوية والبحرية، الاستظهار بنتيجة تحليل سلبي ضد كوفيد-19 لا تتجاوز مدته 72 ساعة من تاريخ إجرائه، عند التسجيل مع ضرورة الاستظهار بشهادة في الغرض، مع وجوب الخضوع لحجر صحي إجباري لمدة 10 أيام ابتداء من تاريخ الدخول إلى البلاد التونسية. ويُستثنى من الحجر الصحي الإجباري الوافدين الذين أثبتوا استكمالهم لعملية التلقيح.

• على السلطات الصحية المدنية والعسكرية تكثيف وتسريع حملة التلقيح والتقصي الموسع لحاملي الفيروس.

• على السلطات المختصة تشديد التطبيق ومراقبة البروتوكولات الصحية والإجراءات الوقائية الفردية والجماعية بكافة القطاعات والفضاءات الخاصة والعامة والمساحات الكبرى ووسائل النقل العمومي.

• على جميع المشاركين في مكافحة كوفيد-19 توحيد الإجراءات وإحكام التنسيق حسب مؤشرات انتشار العدوى بين المعتمديات والبلديات.